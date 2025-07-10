Прощание со Старовойтом проходит в морге ЦКБ управделами президента

Прощание с экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом проводится в морге Центральной клинической больницы управления делами президента. Попрощаться с чиновником приехал его преемник — глава Минтранса России Андрей Никитин, сообщает газета «Известия» .

Как уточняет SHOT, территорию вокруг медицинского учреждения оцепили сотрудники силовых структур. Рядом с объектом дежурит большое количество полицейских.

На траурную церемонию также приехали заместитель председателя правительства России Александр Новак, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, глава Минпромторга страны Антон Алиханов, министр сельского хозяйства России Оксана Лут и иные чиновники.

В церемониальный зал пропускают только по спискам. У заезжающих проверяют документы.

Старовойт покончил с собой 7 июля в подмосковном Одинцове. Утром в тот же день его освободили от должности министра транспорта РФ.

До должности министра, с 16 сентября 2019 года до 14 мая 2024 года, Старовойт работал губернатором Курской области. Возможная причина самоубийства чиновника — вероятное уголовное дело. Мужчину подозревали в мошенничестве в особо крупном размере и причастности к нарушениям при возведении фортификаций в регионе.