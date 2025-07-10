Гарбузов: на выставке ИННОПРОМ представили плазменный двигатель для спутников

Московская компания «СТАР» (Спутниковые технологии и астроразработки) представляет на стенде Москвы в рамках выставки ИННОПРОМ первый российский плазменный двигатель, предназначенный для кубсатов — сверхкомпактных искусственных спутников Земли. В настоящее время эта инновационная разработка готовится к переходу в серийное производство, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Плазменные двигатели играют ключевую роль в ориентации спутников в космическом пространстве: они корректируют орбиту, обеспечивают возможность маневрирования, помогают формировать орбитальные группировки из нескольких аппаратов, а также позволяют уводить спутник с орбиты после завершения срока эксплуатации, тем самым сокращая объем космического мусора.

«Москва вносит значительный вклад в развитие ракетно-космической отрасли и демонстрирует впечатляющие достижения в области инновационных разработок, определяющих будущее отечественной космонавтики. Столичные предприятия находятся в авангарде технологического прогресса, создавая наукоемкую продукцию, нередко — уникальную. Так, одно из предприятий представляет на выставке единственный российский плазменный двигатель для спутников-кубсатов», — отметил Гарбузов.

По его словам, планируется, что до конца 2025 года компания развернет серийный выпуск этих устройств с объемом производства не менее 50 единиц в год.

Кубсаты могут применяться для различных задач: научных исследований в космосе, дистанционного мониторинга Земли, организации спутниковой связи, навигации судов, экологического контроля, а также тестирования перспективных космических технологий.

Как рассказал генеральный директор компании Евгений Степин, космическая индустрия традиционно является одним из ключевых двигателей технологического прогресса в стране. В разработке двигателей для космических аппаратов компания исторически удерживает лидирующие мировые позиции.

«Сейчас на орбиту Земли активно запускаются миниатюрные спутники-кубсаты, которые, несмотря на свои небольшие габариты, способны выполнять серьезные коммерческие, научные и образовательные задачи. Мы предлагаем рынку компактные и эффективные плазменные двигатели VERA, которыми уже оснащены несколько запущенных в космос кубсатов», — сказал Степин.

Гендиректор добавил, что они обладают высокой безопасностью, малым энергопотреблением, компактными габаритами, а также могут масштабироваться для всей линейки малых и сверхмалых космических аппаратов.