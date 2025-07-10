Пожар охватил крышу жилой пятиэтажки в Пушкине
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В Сети появились видео мощного пожара в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Пушкине. Открытый огонь, судя по кадрам, полностью охватил крышу многоквартирного здания, пишет Mash.
На опубликованных кадрах видно, что крыша дома горит открытым пламенем. Над пятиэтажкой поднимаются вверх клубы черного густого дыма.
Очевидцы сообщают, что пожар мог произойти из-за ошибки, допущенной во время ремонта крыши пятиэтажки.
На месте работают оперативные службы, за кадром слышны звуки соответствующей сирены.