Пожар охватил крышу жилой пятиэтажки в Пушкине

В Сети появились видео мощного пожара в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Пушкине. Открытый огонь, судя по кадрам, полностью охватил крышу многоквартирного здания, пишет Mash .

На опубликованных кадрах видно, что крыша дома горит открытым пламенем. Над пятиэтажкой поднимаются вверх клубы черного густого дыма.

Очевидцы сообщают, что пожар мог произойти из-за ошибки, допущенной во время ремонта крыши пятиэтажки.

На месте работают оперативные службы, за кадром слышны звуки соответствующей сирены.