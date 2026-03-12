Кандидат медицинских наук, врач — клинический фармаколог, пульмонолог, эксперт компании EGENY Татьяна Молостова назвала РИАМО факторы ожирения среди подростков. Один из них — нарушение режима сна.

Эксперт прокомментировала инициативу ограничить продажу фастфуда вблизи высших учебных заведений и поднять возраст для его покупки до 21 года.

«Здоровье будущих родителей следует закладывать со школьной скамьи. Растущие цифры в статистике ожирения объясняются несколькими факторами. В какой-то мере предрасположенность к нарушению обмена веществ закладывается еще матерью, организм которой и, в частности, репродуктивная система формировались на фоне злоупотребления фастфудом», — рассказала она.

Второй фактор ожирения — несбалансированное питание. Рацион школьных столовых основан на здоровой и полезной пище, но школьники предпочитают фастфуд из ближайшего магазина и сладкие напитки. Третий фактор — снижение двигательной активности современных детей по сравнению с предыдущими поколениями, связанное с их увлеченностью гаджетами.

«Еще один, относительно новый фактор ожирения — нарушение режима сна. У подростков возникла мода на ночное бодрствование, а это крайне вредно для организма. Без полноценного сна нарушаются циркадные ритмы выработки гормонов, в том числе гормона роста», — рассказала эксперт.

К моменту осознания проблемы лишнего веса в переходном возрасте изменить пищевые пристрастия и образ жизни гораздо сложнее. Поэтому врачи и нутрициологи считают необходимым еще в начальной школе рассказывать детям о том, как функционирует организм и как для здоровья важны правильное питание, здоровый сон и физическая активность.

По данным Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, рост числа случаев ожирения среди детей и подростков вызывает обеспокоенность у врачей. На конец 2024 года диагноз «ожирение» был поставлен 642,6 тысячи детей — против 478,1 тысячи в 2020-м.

Ранее в РФ предложили ограничить продажу фастфуда рядом с вузами и повысить возраст его покупки до 21 года. Автором инициативы является директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По его словам, потребление фастфуда имеет накопительный эффект и со временем провоцирует серьезные заболевания, включая ожирение, проблемы с сердцем и сосудам.

