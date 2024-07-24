Врач Машкова: люди с голубыми и серыми глазами особенно подвержены риску меланомы

Риску меланомы особенно подвержены светлокожие и светловолосые, рыжеволосые люди с голубыми и серыми глазами, сообщила РИАМО врач-онкодерматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Машкова.

«Спровоцировать возникновение меланомы может ультрафиолетовое облучение, травма, а также генетические и эндокринные факторы. Самым сильным из них является, безусловно, чрезмерное пребывание на солнце. Ультрафиолетовое облучение в больших дозах вызывает необратимые изменения в клетках кожи, многократно увеличивая риск их перерождения», — пояснила Машкова.

Она добавила, что к группе риска относятся также и те, у кого много веснушек, пигментных пятен и родинок. Особенно осторожны должны быть будущие мамы. Гормональная перестройка в организме, которая обязательно происходит во время беременности, порой влечет за собой серьезные изменения в клетках кожи.

«Необходимо дозированное применение солнечных ванн, начиная с 10-15 минут в утреннее, до 11 часов, или послеобеденное (время — ред.), после 16 часов, с постепенным увеличением их продолжительности. По оценкам специалистов, в полдень, когда солнце находится в зените, интенсивность УФ-радиации в 10 раз больше, чем на три часа раньше или три часа позже. Избегайте полуденного солнца с 11 до 16 часов», — предупредила онкодерматолог.

Как уточнила доктор, если пребывание на солнце неизбежно, следует защитить открытые участки кожи от воздействия прямых солнечных лучей: надеть футболку с длинными рукавами, широкополую шляпу, штаны.

«Находясь под прямыми лучами солнца, обязательно используйте солнцезащитный крем. Фактор защиты крема должен быть не меньше 15. Особенно осторожными с солнцем специалисты советуют быть рыжеволосым, блондинам и жителям северных широт, имеющим наиболее чувствительную кожу», — заключила специалист.

24 июля отмечается Международный день заботы о себе. Принцип самопомощи строится на том, что сам человек может и должен помочь себе быть здоровым. Самопомощь может проявляться в разных аспектах: от просвещения и расширения знаний о здоровье, до перехода на принципы здорового образа жизни.