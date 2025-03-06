Врач Малиновская раскрыла, как начать просыпаться в 6 утра весной

Этой весной все больше людей приходит к врачу с необычной проблемой. Они жалуются, что не могут выспаться, хотя ложатся рано, а потом целый день не могут взять себя в руки. Об увеличении пациентов с подобными жалобами корреспонденту РИАМО рассказала физиотерапевт Видновской клинической больницы Светлана Малиновская.

Особенно не позавидуешь тем, кто работает с 7 или 8 утра. Они хотят спать все время, пока едут на работе в полной темноте, а возвращаются в кромешных сумерках. Организм, который вошел в состояние спячки еще в октябре, окончательно «сдает».

«Многие оказались не совсем готовы к ранней весне. Нехватка солнца привела к тому, что организм испытывает дефицит витамина D. А когда его нет, у нас плохое настроение, упадок сил и ломота. К тому же, прямо скажем, нашему организму плевать, что у вас совещание в полдевятого утра. Если еще темно, то у человека возрастает выработка мелатонина (гормон, отвечающий за сон). Так нас задумала природа», — объясняет Малиновская.

К тому же ранней весной многие постоянно простывают и чувствуют вечную слабость от длительного пассивного сидения зимой. Особенно это относится к тем, что работает на удаленке и не ходит в спортивный зал.

«Чтобы побороть это состояние, советую распахнуть шторы и просыпаться с первыми лучами солнца – именно они регулируют биологический ритм. Делайте зарядку», — посоветовала Малиновская.

Важно соблюдать регулярный режим дня и засыпать в одно и то же время. Лучше всего – до одиннадцати вечера или раньше.

«А самое главное – позитивно относиться к жизни и каждый раз просыпаться с хорошим настроением! И делать все с любовью: именно это помогает сохранять бодрость в течение дня», — заключила эксперт.