Врач Кудинов: случаев сонного паралича у людей больше не стало

Случаев проявления сонного паралича у людей больше не стало, но выросло число сообщений о нем из-за популярности необычного и пугающего явления, сообщил РИАМО врач-сомнолог Павел Кудинов.

Ранее SHOT сообщил, что в России количество обращений к сомнологам с жалобами на сонный паралич увеличилось минимум на 30% за 2024 год. По данным специалистов, число обращений повышается в последние два года.

«То, что люди начали чаще на 30% жаловаться, значит, что люди стали чаще жаловаться на эту проблему. Раньше они об этом не говорили и это их не беспокоило. Сейчас они какую-то статью про сонный паралич прочли или какой-то блогер рассказал про это, и они начали жаловаться на сонный паралич», — сказал Кудинов.

Он объяснил, что при сонном параличе сознание просыпается на несколько секунд раньше некоторых участков головного мозга, отвечающих за движение. Человеку начинает казаться, что он лежит и совсем не может пошевелиться. Впечатлительные люди действительно могут испытать страх и ужас. Однако эксперт заверяет, что длится такое состояние считаные мгновения.

По словам Кудинова, такое состояние подробно описано, однако точные причины его появления однозначно назвать сложно. Точно так же, как и с причинами лунатизма у людей.

Говоря о разговорах про учащение появления жалоб на сонный паралич, Кудинов приводит в пример рост обращений к психологам среди россиян. Обращаться за помощью этих специалистов стало модно.