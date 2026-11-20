Паллиативная помощь может понадобиться уже при постановке диагноза заболевания, ограничивающего жизнь, а не только в последние дни. Об этом рассказал заведующий паллиативным отделением Клинской больницы Олег Дубников, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Представление о паллиативной помощи как о поддержке исключительно в последние дни жизни ошибочно и ограничивает доступ пациентов к необходимой заботе. Основанием для такой помощи становится потребность в облегчении симптомов и улучшении качества жизни, а не прекращение лечения.

Паллиативная помощь не исключает основную терапию: пациент может получать их параллельно на протяжении месяцев и даже лет. В международной практике такое сочетание часто называют «поддерживающей паллиативной помощью».

«Этот подход позволяет человеку не просто «доживать», а жить полноценно, справляясь с тяготами болезни и сохраняя достоинство на всех этапах пути. Важно помнить: паллиатив — это не про отказ от борьбы, а про заботу и качество жизни с первых дней болезни», — прокомментировал заведующий паллиативным отделением Клинской больницы Олег Дубников.

Вопросы о паллиативной медицинской помощи можно задать по круглосуточной горячей линии координационного центра: +7 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.