Врач Киселев объяснил, почему осенью тянет к сладкому и клонит в сон

Сокращение светового дня вызывает сонливость и тягу к сладкому из-за изменения гормонального баланса, рассказал врач-терапевт Дмитрий Киселев. По словам доктора, при недостатке яркого света шишковидная железа не получает четкого сигнала о наступлении утра и продолжает вырабатывать днем мелатонин — гормон сна. Это вызывает постоянную слабость. Одновременно падает уровень серотонина, который врач назвал нейромедиатором бодрости.

Человек пытается компенсировать это состояние сладким, пояснил терапевт. Однако за кратким всплеском дофамина следует резкий спад сахара в крови, который усиливает усталость.

Врач рассказал, как бороться с такой проблемой.

«Первое – это добавить света. Как только проснулись, сразу открывайте шторы или включайте самый яркий холодный свет в квартире. Это физиологически заблокирует дневной мелатонин. Второе – это следите за тарелкой: замените быстрые сахара на сложные углеводы и белок. Ну третье – это, конечно, любая физическая активность, даже банальная прогулка. И не нужно забывать про восполнение дефицита витамина D3, который неизбежно падает без солнца осенью», — рекомендовал Киселев в эфире радио Sputnik.

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