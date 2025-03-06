Врач Карабахцян: некоторые люди не имеют даже проростков зубов мудрости в десне

Заведующая терапевтическим отделением городской детской стоматологической поликлиники Ставрополя, врач-стоматолог Гретта Карабахцян рассказала, что почти четверть современных людей не имеет прорезавшихся зубов мудрости. Эти зубы считаются рудиментами, сообщает «Победа 26» .

У людей, живших несколько десятков лет назад, из-за строения челюсти и рациона питания было 36 зубов и более. Предки были вынуждены питаться грубой и необработанной едой, что делало их челюсть более массивной, чем у современного человека.

В нынешних условиях людям вполне хватает двадцати восьми зубов. Это никак не сказывается на функциональности зубочелюстной системы, а даже избавляет от проблем с неправильным прорезыванием зубов.

Стоматолог рассказала, что короткая челюсть может не давать зубам мудрости нормального количества свободного пространства для роста и они остаются в костной ткани. Также затрудненное прорезывание и неправильное положение зубов приводят к тому, что они просто остаются в десне, тем самым сдвигая «зубной ряд» и нарушая прикус. В таких случаях зубы мудрости принято удалять.

Не исключены и случаи их полного отсутствия, когда в десне не наблюдается даже проростков. Это считается вполне нормальным и происходит примерно в 5% случаев из-за ряда факторов, например, наследственности, района проживания, индивидуальных особенностей строения челюсти.

«В результате многих исследований было определено, что вероятнее всего в будущем восьмые зубы вовсе не будут прорезываться. В настоящее время ведется большой анализ данной темы», — заключила Карабахцян.