Врач из Подмосковья объяснила влияние депрессии на кожу

Врач-дерматовенеролог Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера рассказала о связи психического здоровья и состояния кожи в рамках Международного дня борьбы с депрессией. Специалист отметила, что стресс и депрессивные состояния могут провоцировать кожные проблемы и замедлять восстановление эпидермиса, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Кожа как самый большой орган человека чутко реагирует на внутренние изменения. Хронический стресс усиливает выработку кортизола, что может приводить к обострению акне, повышенной сухости и чувствительности, а также замедлению регенерации. Депрессивные состояния нередко снижают мотивацию к регулярному уходу, что дополнительно ухудшает состояние кожи.

«Для поддержания здорового вида кожи важно комплексно подходить к своему благополучию. Следует регулярно высыпаться, практиковать методы релаксации, поддерживать физическую активность, соблюдать сбалансированный режим питания и не пренебрегать регулярным уходом за кожей, подобранным с учетом типа и особенностей эпидермиса», — отметила врач-дерматовенеролог Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Анастасия Воронкина.

Специалисты подчеркивают, что стабильное эмоциональное состояние помогает сохранить кожу здоровой и ухоженной. При появлении тревожных симптомов со стороны кожи или психики необходимо своевременно обращаться к профильным врачам. Записаться на прием можно через региональный портал «Здоровье».

