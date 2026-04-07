Врач из Подмосковья назвала пять привычек для здоровья

Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля. Заведующая детским отделением КДЦ «Ромашка» Регина Григорьева рассказала о простых привычках, которые помогают укрепить здоровье детям и взрослым, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Регина Григорьева подчеркнула, что состояние организма во многом зависит от повседневных привычек, а не от сложных медицинских процедур. По ее словам, даже одна вредная привычка может снижать эффективность профилактики, тогда как регулярные и простые действия дают устойчивый результат.

«Люди часто ищут «волшебную таблетку», но здоровье — это, прежде всего, система регулярных действий. Простые привычки, такие как ежедневная физическая активность, полноценный сон и сбалансированный режим дня, дают устойчивый результат и действительно помогают организму восстанавливаться. Начинать день можно со стакана воды — это помогает организму «проснуться» и восполнить ночную потерю жидкости. Сон — фундамент здоровья: в душной комнате мозг не отдыхает полноценно, поэтому оптимальная температура для сна — 18–20 °C, а ложиться лучше в одно и то же время», — отметила Григорьева.

Специалист рекомендовала уделять внимание физической активности: заниматься спортом 2–3 раза в неделю или ежедневно ходить пешком не менее 30 минут. Важной частью здорового образа жизни остается сбалансированное питание — регулярные приемы пищи, достаточное количество овощей и фруктов, сокращение фастфуда и продуктов с трансжирами.

Отдельно врач обратила внимание на необходимость снижения стресса. Хроническое напряжение негативно влияет на гормональный баланс и иммунную систему, поэтому полезно включать в распорядок дня отдых, общение с близкими и медитацию.

«Как врач-педиатр, я отдельно выделяю одну из самых важных полезных привычек — вакцинацию. Это эффективный и доказанный способ защитить ребенка от тяжелых заболеваний. Прививки, сделанные в детстве, в большинстве случаев формируют основу иммунитета на всю жизнь», — добавила Григорьева.

Врач отметила, что внедрение даже одной полезной привычки может стать основой для укрепления здоровья. При наличии хронических заболеваний перед изменением образа жизни необходимо проконсультироваться со специалистом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.