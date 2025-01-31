Врач из Красногорска рассказала о пользе и вреде горячего шоколада

Люди пьют горячий шоколад более 4 тыс. лет — со времен майя и ацтеков. Это полезный напиток, но злоупотреблять им не стоит, сообщила РИАМО врач-эндокринолог Красногорской больницы Татьяна Губина.

31 января отмечается День горячего шоколада. Праздник призывает людей заботиться о себе и окружающих, находить радость в мелочах и наслаждаться приятными моментами.

«Горячий шоколад содержит антиоксиданты, защищающие наши клетки, и растительные пигменты флавоноиды, которые положительно влияют на состояние кровеносных сосудов и капилляров. К тому же качественный напиток снабжает организм витаминами группы В, железом, фосфором, марганцем, медью, цинком», — перечислила Губина.

По ее словам, еще напиток стимулирует выработку гормонов радости — эндорфинов.

Врач добавила, что, несмотря на значительное количество положительных качеств горячего шоколада, увлекаться им не стоит. Благодаря составу — это шоколад и молоко — он очень калориен и может способствовать набору веса. К тому же напиток содержит сахар и способен повысить уровень глюкозы в крови. Важно выбирать качественный шоколад с высоким содержанием какао и меньшим количеством добавок.

Как отметила эксперт, горячий шоколад можно приготовить в домашних условиях. Для этого 300 мл молока нужно разогреть, поместить в него 1-1,5 плитки шоколада, лучше с 70-процентным содержанием какао, дождаться его растворения и довести напиток до кипения. По вкусу можно добавить сахар, ваниль и кардамон.

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