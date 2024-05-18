Врач-инфекционист Мескина перечислила группы риска по листериозу

Врач-инфекционист Елена Мескина заявила, что чаще всего провоцирующая листериоз бактерия встречается в природной среде: на траве, в почве, в воде, сообщает «Вечерняя Москва».

«Отсюда большая вероятность подхватить болезнь на пикнике либо при употреблении салатов, блюд с овощами без термической обработки или не пастеризованных молочных продуктов», — предупредила специалист.

Она подчеркнула, что в большинстве случаев болезнь протекает нетяжело. В большинстве случаев она проходит в виде лихорадки и моет протекать в тяжелой форме при хронических заболеваниях. Также листериоз может вызвать выкидыш плода, хотя для самой беременной женщины инфекционное заболевание не так опасно.

Врач отметила, что листериоз помимо лихорадки может протекать с такими симптомами, как тошнота, рвота, диарея, увеличение селезенки и печени. Однако это бывает в редких случаях, а для борьбы с лихорадкой применяют антибиотики.

Чтобы избежать заражения инфекционист рекомендовала перед едой на пикнике обязательно мыть и обрабатывать руки, покупать молочные и мясные продукты только в проверенных местах, а также тщательно промывать зелень, овощи и фрукты.

Ранее стало известно, что в Москве 30-летний программист умер в результате отравления рулетом из скумбрии, который он заказал через интернет. Результаты анализов показали, что в рыбном рулете содержались бактерии листероза.