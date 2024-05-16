В Москве мужчина умер от отравления рыбным рулетом
30-летний программист умер в результате отравления рулетом, который он заказал через интернет, сообщается на Telegram-канале «МК:срочные новости».
Инцидент произошел в феврале в квартире на улице Василисы Кожиной.
Мужчина вместе со своей подругой решил заказать рыбный рулет. Однако когда начали есть покупку, девушка сказала, что рулет несвежий, и отложила его в сторону. Парень же продолжил есть продукт из скумбрии.
Через пару дней он почувствовал резкое ухудшение самочувствия. У него раскалывалась голова, стало путаться сознание. Его доставили в больницу, но спасти не смогли.
Результаты анализов показали, что в рыбном рулете содержались бактерии листероза, так называемые Listeria monocytogenes. Человек может подхватить ее через продукты питания, в том числе через рыбу.
Дело возбуждено по факту сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности, и повлекшей смерть человека