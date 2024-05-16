В Москве мужчина умер от отравления рыбным рулетом

30-летний программист умер в результате отравления рулетом, который он заказал через интернет, сообщается на Telegram-канале « МК:срочные новости» .

Инцидент произошел в феврале в квартире на улице Василисы Кожиной.

Мужчина вместе со своей подругой решил заказать рыбный рулет. Однако когда начали есть покупку, девушка сказала, что рулет несвежий, и отложила его в сторону. Парень же продолжил есть продукт из скумбрии.

Через пару дней он почувствовал резкое ухудшение самочувствия. У него раскалывалась голова, стало путаться сознание. Его доставили в больницу, но спасти не смогли.

Результаты анализов показали, что в рыбном рулете содержались бактерии листероза, так называемые Listeria monocytogenes. Человек может подхватить ее через продукты питания, в том числе через рыбу.

Дело возбуждено по факту сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности, и повлекшей смерть человека