Врач Гозиев: продуктов, улучшающих зрение, не существует

Конкретных продуктов питания, которые бы улучшали зрение у человека, не существует, сообщил РИАМО врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Сино Гозиев.

8 августа празднуется Международный день офтальмологии. Офтальмология — область медицины, занимающаяся изучением строения и свойств человеческого глаза, глазных заболеваний, поиском методов их профилактики и лечения.

«Продукты питания, направленные на улучшение зрения, могут различаться в зависимости от региона. Организм адаптирован к потреблению микроэлементов, доступных в окружающей среде. Однако конкретных продуктов, которые бы улучшали зрение, не существует. Есть лишь те, которые помогают сохранить или восстановить баланс микроэлементов», — сказал Гозиев.

По его словам, для поддержания зрения важны микроэлементы, участвующие в фотохимических процессах, такие как лютеин. Они поддерживают текущее состояние глаз, но не улучшают зрение. Для выявления недостатка микроэлементов необходимо проводить лабораторные анализы.

«Зрение формируется с рождения и развивается в зависимости от условий и привычек. Если орган зрения был поврежден неправильным использованием, его улучшение становится невозможным. Например, постоянное использование смартфонов на близком расстоянии или воздействие ярких источников света могут негативно повлиять на зрение», — добавил офтальмолог.

Гозиев отметил, что рацион человека должен соответствовать региону проживания. Питание должно быть здоровым и сбалансированным, подходящим для конкретной территории. Например, японские капли и продукты питания предназначены для жителей Японии, они могут быть менее эффективны для европейцев.

«Некоторые продукты могут поддерживать здоровье глаз. Черника, например, известна своими свойствами, но она также может накапливать тяжелые металлы. Если вы хотите использовать чернику, лучше выбирать ее в виде таблеток», — посоветовал врач.

Он уточнил, что существуют мифы о некоторых продуктах, якобы улучшающих зрение. Например, морковка не влияет на зрение.

«Она может улучшить цвет кожи благодаря каротину, но на зрение не оказывает влияния. Лучше включать в рацион продукты, содержащие лютеин и зеаксантин, такие как желтый перец, брокколи и абрикосы», — заключил офтальмолог.