Врач Филева: аллергия может впервые проявиться у взрослого после 30-40 лет

Аллергия нередко дает о себе знать у взрослых, даже если ранее человек не сталкивался с такими реакциями, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

8 июля отмечается Всемирный день борьбы с аллергией. Цель этого дня — информирование о мерах по профилактике аллергии и ее симптомах.

«Аллергия нередко впервые проявляется у взрослых, даже если ранее человек не замечал подобных реакций. Это объясняется изменениями в иммунной системе, которые могут быть вызваны: гормональными перестройками, например, при климаксе, хроническим стрессом, перенесенными инфекциями или длительным воздействием нового аллергена», — сказала Филева.

Она добавила, что некоторые люди впервые сталкиваются с аллергией на пыльцу или шерсть животных именно после 30–40 лет.

«Отличить аллергию от простуды можно по нескольким ключевым признакам. При ОРВИ часто повышается температура тела, появляется ломота в теле, а симптомы нарастают и постепенно меняются: например, сначала появляется першение в горле, которое переходит в заложенность носа и кашель. В отличие от простуды аллергическая реакция обычно начинается резко: сильный зуд в носу, частое и многократное чихание, обильная прозрачная слизь из носа», — рассказала врач.

Филева отметила, что при этом глаза краснеют и слезятся, а температура тела как правило остается нормальной.

«Еще один важный маркер — продолжительность симптомов. Простуда редко длится дольше 7–10 дней, тогда как аллергический ринит или конъюнктивит могут сохраняться неделями, особенно при постоянном контакте с аллергеном», — заключила специалист.