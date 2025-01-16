Врач-эндокринолог назвала продукты, которые раздражают желудок

Диетолог Лазутенко рассказала, как нужно питаться при гастрите и язве желудка

Врач-эндокринолог, диетолог Наталья Лазутенко рассказала, какие продукты нельзя употреблять при повышенной чувствительности желудка и кишечника и хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам врача, раздражать стенки желудка и двенадцатиперстной кишки могут следующие продукты: яркие плоды, острое, жареное и жирное, сложные углеводы, например, отруби, крепкий чай, черный кофе и алкоголь.

«Если в организме уже есть воспалительные процессы, они будут возбуждать стенку органа и вызывать обострение текущего хронического состояния», — отметила врач.

Некоторым людям также противопоказано молоко и кисломолочные продукты.

Чтобы избежать обострений, Лазутенко посоветовала пересмотреть рацион и режим питания.

Во-первых, необходимо исключить длительные интервалы между приемами пищи, особенно людям с гастритами, гастродуоденитами, язвенной болезнью. При этих хронических заболеваниях необходимо питаться часто и небольшими порциями.

Кроме того, таким пациентам следует исключить из рациона сырые овощи и фрукты, так как они дают нагрузку на поджелудочную железу. Эти продукты можно употреблять в пищу только после термической обработки.