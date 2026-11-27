Возрастное снижение выработки коллагена не означает, что всем нужны добавки. Основой обновления соединительной ткани остается полноценное питание, сообщает «Крымская газета» .

«Коллаген действительно важен, но не как модная добавка, а как структурный белок, составляющий основу кожи, костей и хрящей», — отметила эндокринолог и диетолог Екатерина Гришаева.

Организм создает его из аминокислот белковой пищи. Для синтеза также нужны витамин C, железо, цинк и медь. Сам коллаген не заменяет полноценный белок: в нем практически нет незаменимой аминокислоты триптофана.

По словам врача, наиболее убедительные данные о пользе добавок касаются остеоартрита коленного сустава с болью и скованностью. В исследованиях положительные результаты обычно наблюдали при приеме 2,5–10 граммов гидролизованного коллагена или коллагеновых пептидов в день. Обещания омоложения преувеличивают возможный эффект.

Желатин, холодец с кожей, сухожилиями и хрящами, а также рыбья кожа служат пищевыми источниками коллагена. Костный мозг — прежде всего жировая ткань, а обычный бульон содержит значительно меньше ключевых аминокислот и соединений коллагена, чем 20 граммов добавки.

Кремы с коллагеном могут увлажнять поверхность кожи, но не восстанавливают ее коллагеновый каркас и не заменяют солнцезащиту.

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