В 2027 году в России продолжат назначать пенсии, хотя новая возрастная группа не получит права на страховую пенсию по старости на общих основаниях, сообщает «Крымская газета» .

Слух о прекращении назначения пенсий возник из-за переходного периода реформы, начавшейся в 2019 году. В 2026 году на пенсию по общим основаниям выходят мужчины 1962 года рождения в 64 года и женщины 1967 года рождения в 59 лет. Следующая группа — мужчины 1963 года и женщины 1968 года рождения — достигнет пенсионного возраста в 2028 году, в 65 и 60 лет соответственно.

«В следующем году, согласно прогнозам Социального фонда, будет вынесено свыше миллиона решений о назначении различных видов пенсии», — сообщили в пресс-службе Социального фонда России.

В 2027 году оформить досрочную пенсию смогут работники вредных и тяжелых производств, граждане с необходимым северным стажем, многодетные матери с тремя и более детьми и родители детей-инвалидов. Обратиться за выплатами смогут и те, кто достиг пенсионного возраста раньше, но отложил оформление.

Фонд также продолжит назначать пенсии по инвалидности и потере кормильца. Перерывы в выходе новых возрастных групп на пенсию по общим основаниям уже приходились на 2021, 2023 и 2025 годы.

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