Врач-эксперт описала типичные симптомы гонконгского гриппа

Гонконгский грипп, как и другие виды этого заболевания, имеет стремительное начало с характерными симптомами. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

По ее словам, болезнь начинается резко с повышения температуры тела выше 38 градусов, сильного озноба, ломоты в мышцах и суставах, а также интенсивной головной боли. Часто пациенты испытывают болезненные ощущения при движении глазных яблок, возможен сухой кашель.

Врач подчеркнула, что симптомы данного штамма принципиально не отличаются от проявлений других видов гриппа.

Ранее главный эпидемиолог Минздрава Свердловской области Александр Харитонов в эфире программы «Акцент» сообщил, что на текущий момент штамм гонконгского гриппа не зарегистрирован ни на Среднем Урале, ни в других регионах России.

