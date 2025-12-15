Эпидемиолог Харитонов: мы болеем не гонконгским, а обычным гриппом

Главный эпидемиолог Минздрава Свердловской области Александр Харитонов в эфире программы «Акцент» заявил, что штамм гонконгского гриппа не зарегистрирован ни на Среднем Урале, ни в других регионах России, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

«Говорить, что у нас сегодня гонконгский грипп, я бы не стал, потому что нет официальной информации, что штамм, который сегодня выделяется — H3N2, это только гонконгский грипп. Ни федеральная служба Роспотребнадзора, ни Институт гриппа пока таких позиций не дает. Мы видим сегодня те штаммы, которые заложены в вакцины, которыми прививали население РФ. Это все было спрогнозировано, рассчитано. Еще раз подтверждаю: болеем мы не гонконгским гриппом, болеем мы просто гриппом. В этом году пока нет необычных типов вируса», — отметил он.

Эпидемиолог указал на увеличение числа заболевших — зафиксировано 48 тыс. случаев за неделю, что превышает средний многолетний показатель на 13,8%. По его словам, это связано с аномально теплой погодой в осенне-зимний период.

Харитонов добавил, что более раннее начало сезона гриппа обусловлено благоприятными метеорологическими условиями. Запоздалое наступление морозов и снегопадов также способствовало усилению распространения респираторных заболеваний, включая грипп.

В этом году вакцинацию против гриппа прошли 54% населения региона (2 млн 238 тыс. жителей Урала), что ниже запланированного показателя в 65%. Одной из причин является дефицит вакцин в аптеках.

Существуют определенные трудности в обеспечении населения вакцинами. На сегодняшний день приобретение вакцин в аптеках затруднено, доступность ограничена как для частных лиц, так и для предприятий и организаций, заключил специалист.

