Врач-диетолог Соломатина назвала томатные заготовки полезнее свежих

Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что томаты в собственном соку и натуральная паста могут дать больше доступного ликопина, чем свежие помидоры, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Домашние заготовки могут не уступать свежим овощам по полезным свойствам. Клетчатка сохраняется почти при любом способе обработки: она поддерживает работу желудочно-кишечного тракта и служит питанием для полезных бактерий кишечника.

Елена Соломатина рассказала, что витамин C разрушается при нагревании, а витамины группы B, кальций и магний в целом сохраняются. Ликопин в томатах после термической обработки, особенно с жирами, становится доступнее для организма. Поэтому томаты в собственном соку и натуральная томатная паста могут быть полезнее свежих помидоров.

Диетолог посоветовала выбирать заготовки с минимальным количеством соли. Соленые огурцы и помидоры лучше готовить ферментацией, например в бочке: при этом образуются полезные молочнокислые бактерии. Такие овощи можно промывать перед едой. Маринованные продукты стоит есть небольшими порциями: один огурец иногда содержит значительную часть суточной нормы соли.

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