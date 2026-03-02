Врач-диетолог рассказала, могут ли чипсы быть полезными

В России с 1 апреля 2026 года впервые начнет действовать ГОСТ на картофельные чипсы. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, могут ли они быть полезными, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

С 1 апреля 2026 года в стране введут первый ГОСТ на картофельные чипсы. Как пояснили в Росстандарте, ранее единых требований к этому продукту не было. Стандарт распространяется на чипсы из натурального картофеля и продуктов его переработки, изготовленные путем обжарки, запекания или экструзии.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина отметила, что польза зависит от способа приготовления.

«Во-первых, чипсы чипсам рознь. Есть жаренные в масле, есть те, которые просто делаются из муки, а есть чипсы — ломтики картофеля, которые запекаются. Вот такие запеченные чипсы отчасти даже полезны», — сказала эксперт.

По ее словам, запеченные ломтики картофеля с солью содержат много крахмала и повышают уровень глюкозы, но в экстремальных условиях могут дать энергию и помочь избежать обезвоживания. Такой перекус подходит, если нет доступа к полноценной пище.

При обычном перекусе диетолог рекомендовала сочетать чипсы с овощами или зеленью, чтобы снизить резкий скачок глюкозы и уменьшить влияние соли.

«Они катастрофически вредные», — подчеркнула Соломатина о жареных в масле чипсах.

Она пояснила, что при жарке образуются канцерогены и конечные продукты гликации, негативно влияющие на сосуды и обмен веществ.

В качестве альтернативы специалист назвала запеченные овощные, тыквенные, нутовые и фруктовые чипсы без избытка соли и добавок.

