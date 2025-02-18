Врач-диетолог перечислила основные причины лишнего веса

Избыточный вес и ожирение становятся все более распространенными проблемами в современном обществе, сообщила РИАМО врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

«Они часто остаются без внимания до тех пор, пока не начинают серьезно сказываться на здоровье, вызывая болезни сердца, диабет, гипертонию и другие осложнения. Важно помнить, что избыточный вес — это угроза для общего состояния здоровья», — сказала Джутова.

Она подчеркнула, что для эффективной коррекции веса необходим комплексный подход, включающий работу эндокринолога и гастроэнтеролога. Это позволит достичь безопасного и стабильного результата.

Также, по словам специалиста, пациенты получают помощь врачей, диетологов, психотерапевтов и тренеров, что приводит к улучшению здоровья и снижению веса.

Одной из ключевых причин набора лишнего веса являются стресс и эмоциональные расстройства, такие как депрессия, тревожность и панические атаки. Многие люди используют пищу как способ справиться с этими состояниями. Психотерапия помогает понять причину проблемы, изменить поведение и научиться контролировать аппетит.

«Диетолог разрабатывает персонализированный план питания, основываясь на результатах анализов и других диагностических исследованиях. Это позволяет оптимизировать обмен веществ и достичь стабильного снижения веса», — отметила врач.

Кроме того, регулярная физическая активность поможет укрепить сердечно-сосудистую систему, улучшить дыхание и ускорить процесс сжигания жира. Лучше отдать предпочтение умеренным аэробным нагрузках, которые подбираются индивидуально с учетом пола, возраста, веса и сопутствующих заболеваний.

Вместе эти подходы обеспечивают не только потерю веса, но и улучшение общего состояния здоровья, предотвращая серьезные заболевания, заключила Джутова.