Врач-диетолог Бобровский объяснил, как объемное питание помогает худеть

Объемное питание позволяет снижать калорийность рациона без голода. Для этого к привычным блюдам добавляют овощи, фрукты и другие низкокалорийные продукты, рассказал диетолог Андрей Бобровский, сообщает «Вечерняя Москва» .

Основы метода заложила доктор Барбара Роллс, выпустившая книги о нем в 2000, 2005 и 2012 годах. Для похудения нужен дефицит калорий: организм должен расходовать больше, чем получает. Продукты с высоким содержанием воды и клетчатки помогают сохранять сытость при меньшей калорийности.

«Тренд на объемное питание с самого начала и до сих пор сохраняет популярность. Можно питаться так же сытно, как и раньше, но при этом получать в два, а то и в три раза меньше калорий», — отметил Бобровский.

Диетолог привел пример: вместо 200 граммов мороженого можно взять 100 граммов десерта и добавить 200 граммов ягод или фруктов. Порция станет больше, а ее калорийность снизится. При замене продуктов важно сохранять привычный вкус, а не просто предлагать суп вместо шоколада.

Метод делит продукты на четыре категории по калорийной плотности — числу калорий в одном грамме. По словам врача, такой подход помогает контролировать вес и предупреждать его повторный набор. Он может стать пожизненным принципом питания, если рацион остается разнообразным.

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