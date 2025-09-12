Врач Дианова предложила заменить сладости у касс на сухофрукты и пастилу

«„Зеленая“ полка — хорошая идея, которую мы тоже продвигали. Она очень неплохо развита в двух крупных сетях. Это могут быть сушеные яблоки, сушеные бананы, манго, которое набирает популярность, сухофрукты, орехи, ореховые смеси. Это то, что должно быть на уровне касс», — сказала Дианова.

Она подчеркнула, что полезного потенциала у таких продуктов намного больше.

Подойдут и полезные конфеты — так называемые «живые», сыроедческие, в частности, пастила. За счет меньшего содержания сахара она все равно лучше, чем промышленные сладости.

Дианова уточнила, что как правило люди пересматривают рацион только после ограничений лечащих врачей, когда уже поставлен диагноз: сахарный диабет второго типа или жировой гепатоз, при котором нужно ограничивать сахар и поступление насыщенных жиров, углеводов.

«Это касается не только взрослых, но и детей. Дети больше подвержены эмоциональным историям: они реагируют на яркий цвет, упаковку, рекламу. А ЗОЖная продукция яркостью не отличается. Она обычно в невзрачной упаковке — натуральной, эко. Меньше красителей, биоразлагаемая упаковка. Те, кто думает о ЗОЖ, часто думают вперед на несколько шагов: рацион должен быть устойчивым со всех позиций, полезным для человека и для земли», — рассказала врач.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин сообщил «Абзацу», что в России нужно ограничить продажу сладостей в ярких упаковках. Кроме того, нельзя ставить их на самые видные места в магазинах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.