Врач-дерматовенеролог МОККВД рассказала о влиянии стресса на состояние кожи

Бесконечный поток задач, дедлайны и напряженный график — трудовые будни современного человека часто становятся источником постоянного стресса. Это негативно сказывается не только на общем самочувствии, но и прямо влияет на здоровье кожи. Стресс может спровоцировать обострение хронических кожных заболеваний: акне, экзема и псориаз, а также стать причиной появления высыпаний, зуда, сухости и преждевременного старения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Стресс вызывает цепочку биохимических процессов, которые приводят к воспалению, нарушению барьерной функции кожи и снижению ее способности к регенерации. Именно поэтому умение справляться со стрессом играет ключевую роль в поддержании здоровья и красоты кожи», — подчеркивает врач-дерматовенеролог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Ирина Комендантенко.

В периоды тревожности и эмоционального перенапряжения важно уделять внимание полноценному отдыху и сну, а также регулярно заниматься физической активностью. Это поможет снять накопившийся стресс, улучшить циркуляцию крови и тем самым благотворно повлиять на состояние кожи.

Также рекомендуется уделить внимание сбалансированному питанию, богатому витаминами и антиоксидантами, и регулярному уходу за кожей, используя подходящие косметические средства. В некоторых случаях может потребоваться консультация врача-дерматовенеролога для подбора индивидуальной программы по уходу и лечению.

Записаться на прием к специалисту можно через региональный портал «Здоровье» zdrav.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.