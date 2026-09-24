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Зеленский с долларами: у россиянина с кокаином нашли необычную картинку

У россиянина, которого задержали в Подмосковье с более чем 300 кг кокаина, нашли изображение главы киевского режима Владимира Зеленского с долларами на глазах, сообщает «112» .

На картинке президент Украины показывает палец вверх. Его глаза закрыты значками доллара. Такое изображение было почти на каждой пачке с запрещенным веществом.

По данным правоохранителей, 25-летний россиянин связан с группировкой, которая поставляла кокаин из Латинской Америки в страны ЕС и занималась сбытом запрещенных веществ через интернет.

Задержали мужчину с поличным во время транспортировки партии. Подозреваемого поместили под стражу.

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