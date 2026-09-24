44% россиянок отметили улучшение настроения после бьюти-процедур

После бьюти-процедур у 44% россиянок значительно улучшается настроение. Это показал опрос бренда Arive Makeup и медиахолдинга Rambler&Co, сообщает «Вечерняя Москва» .

Участниц опроса спросили, что для них означает красота. Чаще других респондентки называли сочетание внешних данных и внутренних качеств — 18%. Еще 13% поставили на первое место внешний образ, 8% — ухоженность. Среди других ответов были доброжелательность, индивидуальность, умение подбирать одежду и уверенность в себе.

У 24% опрошенных настроение после косметических процедур улучшается время от времени, у 6% — крайне редко. Каждая четвертая участница заявила, что собственное отражение не влияет на ее эмоции.

Забота о здоровье помогает чувствовать себя увереннее 25% респонденток. Еще 19% поддерживают хорошее настроение встречами с близкими и друзьями, 12% — покупкой приятных мелочей. Другие участницы назвали уединение, хобби и спорт.

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