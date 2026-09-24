Оказался хоккейным тренером: скончался мужчина, на которого напал медведь в Туве

Известный хоккейный тренер Александр Кузьменко погиб после встречи с медведем в Туве. Сначала СМИ писали, что он пострадал , но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Трагедия произошла во время рыбалки на Большом Енисее, пишет РЕН ТВ .

62-летний Кузьменко приехал на отдых с компанией. Медведь напал на мужчину и тяжело ранил его. Пострадавшего госпитализировали, однако спасти его не удалось — он скончался в больнице.

Александр Кузьменко много лет занимался подготовкой хоккеистов. Среди его воспитанников — игрок НХЛ Андрей Кузьменко, хоккеисты КХЛ Никита Коростелев и Даниил Григорьев, а также выступающий в ВХЛ Александр Пелевин.

По данным SHOT, Андрей Кузьменко — сын погибшего тренера. Именно отец поставил будущую звезду НХЛ на коньки и тренировал его в московской школе «Белые медведи». Сейчас Андрей выступает за «Питтсбург Пингвинз» и готовится к новому сезону НХЛ.

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