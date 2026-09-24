Клинический психолог Абравитова связала кризис зумеров с культом успеха

Согласно исследованиям, каждый пятый представитель поколения Z в возрасте от 18 до 29 лет переживает, что не сможет построить успешную карьеру или купить собственное жилье. Молодые люди сравнивают свои достижения с успехами других.

«Бумеры, миллениалы и даже современное поколение-альфа более гармоничны в плане восприятия жизни: они умеют спокойно принимать все взлеты и падения и осознают, что есть ситуации, которые от них не зависят. Зумеры же попали в своего рода „ловушку“ социального поражения, потому что в период их становления как личностей был взлет материализма. Считалось, что если человек умен, значит он должен быть богатым и успешным. Этот принцип был ключевым», — пояснила Абравитова.

По словам психолога, неопределенность усиливает кризис: одни зумеры переживают, что не реализовались в работе из-за семьи, другие считают, что опоздали с личной жизнью из-за карьеры.

Если самостоятельно справиться с кризисом не получается, Абравитова рекомендовала обратиться к специалисту.

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