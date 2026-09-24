2 подростка на кроссовом мотоцикле пострадали в ДТП в Хотьково

В Сергиево-Посадском городском округе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетних. Авария произошла 23 сентября в районе дома 11 на улице Михеенко в микрорайоне Хотьково, сообщает Подмосковная полиция .

Предварительно известно, что водитель автомобиля Opel — местная жительница 1969 года рождения — выполняла поворот налево с въездом на дворовую территорию. В этот момент произошло столкновение с кроссовым мотоциклом, который следовал во встречном направлении.

В результате аварии пострадали два подростка: водитель и пассажир мотоцикла, оба 2011 года рождения. С телесными повреждениями они были госпитализированы.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

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