Врач дала советы по восстановлению организма после застолий

После праздничных дней лучшее, что можно сделать для здоровья, — дать телу выспаться, напоить его водой и обеспечить движение, сообщила РИАМО врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Первое, с чего стоит начать, — сон. Во время сна организм активно восстанавливает клетки, выводит продукты обмена из них, выравнивает гормональный фон и укрепляет иммунитет, консолидирует память. Не стоит стараться „догнать“ недосып за одну ночь — важнее наладить режим: ложиться и вставать в одно и то же время, спать в прохладной, темной и тихой комнате», — посоветовала Демьяновская.

Она добавила, что следующий шаг — движение. После застолий и долгого сидения за столом ткани нуждаются в кислороде и активной циркуляции крови.

«Не обязательно идти в спортзал — достаточно 30–60 минут прогулки на свежем воздухе. Ходьба ускоряет обмен веществ, выводит продукты распада алкоголя, снижает уровень стресса и поднимает настроение. Лучше гулять в парке или у воды: сочетание кислорода и природы действует на организм как мягкий „перезапуск“», — уточнила доктор.

Демьяновская отметила, что не менее важно восстановить водный баланс.

«После обильных застолий организм часто обезвожен, особенно если был алкоголь. Достаточный водный режим важен для эффективного выведения токсичных продуктов обмена этанола и, кроме того, улучшает работу пищеварительного тракта», — заключила невролог.

