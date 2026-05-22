Врач Букина рассказала, как по рту выявить анемию

Во время профилактического осмотра стоматолог может заподозрить у пациента скрытые дефициты и заболевания желудочно-кишечного тракта. По словам Ираиды Букиной, насторожить должны шелушение и воспаление красной каймы губ (хейлит), а также «заеды» в уголках рта — ангулярный стоматит. Такое сочетание может говорить о дефиците железа, который при длительном течении приводит к железодефицитной анемии.</n «Если во время осмотра стоматолог видит у пациента яркий лакированный малиновый язык (Гунтеровский глоссит), это является поводом отправить пациента на консультацию к терапевту. Длительное течение дефицита витамина В12 также приводит к развитию анемии», — рассказала доктор.

Еще один повод для обращения к врачу — неприятный запах изо рта. Он может быть связан не только со стоматологическими проблемами, но и с гастритом или другими заболеваниями желудка и кишечника. Часто симптом сопровождается стойким налетом на языке.

Букина подчеркнула, что одних проявлений в полости рта недостаточно для постановки диагноза. Необходимо учитывать все жалобы и данные обследования в совокупности, однако такие признаки могут стать важным сигналом для дальнейшей проверки здоровья.

