Врач Белоусов рассказал, как отличить натуральный мед от подделки

Определить качество меда «на глаз» почти невозможно, но есть ряд признаков и простых тестов, которые помогут избежать покупки подделки, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

«Отличить мед на глаз и вкус непросто. Но есть признаки: натуральный мед со временем кристаллизуется, обычно в течение нескольких месяцев. Если он годами остается жидким — это тревожный сигнал. У него должен быть тонкий цветочный аромат, не резкий и не искусственный», — рассказал Белоусов.

Он добавил, что вкус должен быть сладким, но с легкой кислинкой и послевкусием. Текстура — густая, но не маслянистая.

«Есть и простые тесты. Например, в воде настоящий мед растворяется медленно, сначала комком. Йод выявляет примесь крахмала. Капля на бумаге не воспламеняется. Но нужно понимать: эти способы не дают стопроцентной гарантии», — отметил врач.

Белоусов подчеркнул, что настоящая проверка — это сертификаты качества и лабораторные анализы.

В 2026 году натуральный мед может полностью исчезнуть с прилавков магазинов в России, его заменит медовый продукт, рассказал председатель союза пчеловодов России Валерий Михеев «Парламентской газете».

Объясняется это тем, что из-за завышенных требований к пасечникам и сильно выросших в цене анализов на продукцию многие небольшие пасеки не желают отдавать излишки меда. При этом создать искусственный мед нетрудно. По данным Росстата, уже сейчас почти 50% продукта в магазинах являются фальсификатом.