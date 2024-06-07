Врач Белоусов рассказал, что будет с организмом от регулярного употребления пива

Долгосрочное регулярное употребление пива связано с риском развития ожирения, сахарного диабета, повышенным артериальным давлением и не только, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

«Долгосрочное регулярное употребление пива также связано с риском развития ожирения, сахарного диабета, повышенным артериальным давлением, нарушениями работы почек, остеопорозом, социальными проблемами и нарушением психического здоровья», — сказал Белоусов.

Он добавил, что значительное влияние оказывается на печень, так как она является основным органом, перерабатывающим алкоголь.

«Причиной негативного влияния является не только само пиво, но и другие ингредиенты, включая консерванты и добавки. Регулярное употребление пива может привести к развитию жировой дистрофии печени, алкогольному гепатиту, циррозу печени и даже раку печени», — подчеркнул врач.

Белоусов отметил, что употребление пива может привести к повышению уровня холестерина, артериальной гипертензии, повышению риска инфаркта миокарда и инсульта.

«Алкоголь в пиве оказывает депрессивный эффект на центральную нервную систему, что может привести к нарушению координации движений, снижению скорости реакции, расстройствам сна и даже развитию алкогольной зависимости», — предостерег гастроэнтеролог.

Он резюмировал, что долгосрочное употребление алкоголя, включая пиво, связано с повышенным риском развития рака слизистой рта, горла, пищевода, молочной железы и печени.

Ежегодно во вторую субботу июня в России отмечается День пивовара. Он был учрежден в 2003 году для того, чтобы развить в стране культуру потребления пива, поднять престиж профессии пивовара и сформировать в стране традиции пивоварения.