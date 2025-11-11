Вплоть до рака и деменции: невролог предупредил об опасности смартфонов

Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев заявил, что чрезмерное увлечение думскроллингом в смартфоне, особенно перед сном, может быть опасно для здоровья и способно приводить даже к деменции и онкологическим заболеваниям, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Все зависит от того, какой контент люди черпают из своего смартфона. Кто-то читает новости, а они могут быть разного характера. Если человек читает, скажем, новости политики, то, конечно, ничего хорошего из этого не выйдет. Задача СМИ — подать любой факт в „жареном“ виде, чтобы привлечь внимание. Разумеется, человек от такой подачи будет испытывать стресс. Это очень вредно для психики», — сказал доктор.

По его словам, даже обычная новостная заметка, кажущаяся безобидной и далекой от личного опыта, способна вызвать у человека беспокойство и легкую тревогу.

Многие развлекательные форматы, особенно короткие ролики из социальных сетей, также не приносят пользы, считает эксперт. Их бесконтрольный просмотр может иметь серьезные последствия.

Несомненно, подобный контент вызывает у людей положительные эмоции, поскольку он умиляет и развлекает. Однако в то же время он, мягко говоря, не способствует развитию и не требует умственных усилий. В случае интенсивной умственной деятельности небольшой перерыв на пару минут может быть полезен. Но, к сожалению, чаще всего это не так. Просмотр затягивается на часы, и человек ежедневно заменяет реальную активность этими видео. Это приводит к атрофии коры головного мозга, что научно доказано.

