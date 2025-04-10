Впечатляющая эффективность: как лечат рак простаты в Подмосковье

На втором месте по распространенности рака у мужчин оказались онкологические заболевания предстательной железы (простаты). Главный врач отделения радионуклидной терапии ОП «ИЯМ» Химки АО «Медицина», кандидат медицинских наук Светлана Кот сообщила РИАМО, как лечат рак простаты в Подмосковье с применением революционного метода — Lu177-ПСМА терапии.

Рак предстательной железы является вторым по частоте злокачественным новообразованием среди мужского населения, охватывая примерно 15% от общего числа онкологических диагнозов. Более 1,4 млн мужчин ежегодно сталкиваются с этим диагнозом, причем у значительной части пациентов — от 10% до 20% — болезнь обнаруживается уже с распространением в другие органы.

Этническое происхождение играет существенную роль в вероятности развития заболевания — с наивысшими показателями среди мужчин африканского происхождения. Если у близких родственников было подобное заболевание, риск возрастает в 2-3 раза из-за генетической предрасположенности. Возрастной фактор также критически важен — более 65% всех случаев диагностируется у мужчин старше 65 лет, рассказала Кот.

Революционное лечение

На сегодняшний день в современной медицине появилось революционное лечение для пациентов с прогрессирующим раком предстательной железы, устойчивым к кастрации и не реагирующим на стандартные методы гормональной и химиотерапии. Терапия Lu177-ПСМА представляет собой инновационный прорыв, основанный на особенностях простат-специфического мембранного антигена.

Примечательно, что в клетках рака концентрация этого антигена превышает нормальные показатели в сотни и даже тысячи раз. Благодаря соединению радиоактивного изотопа лютеция-177 с лигандом ПСМА стало возможным применение молекулярно-таргетного подхода, обеспечивающего точечную доставку излучения к злокачественным клеткам при минимальном воздействии на окружающие здоровые ткани организма.

Впечатляющая эффективность пептид-рецепторной радионуклидной терапии подтверждается клиническими наблюдениями. Локальное воздействие на опухолевые очаги происходит с минимальными системными токсическими эффектами, что особенно важно при метастазах в костях, висцеральных органах и лимфоузлах.

Лечение на поздних стадиях болезни

Значительное улучшение качества жизни пациентов достигается даже на поздних стадиях заболевания благодаря длительной ремиссии. Терапевтический протокол обычно предусматривает 4-6 циклов с перерывами в 6-8 недель между ними. Клинические результаты говорят сами за себя: существенное снижение уровня ПСА более чем наполовину наблюдается у 30-40% пациентов, объективное уменьшение размеров опухоли — у 45-60%, а значительное ослабление болевого синдрома отмечается у 60-70% больных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.