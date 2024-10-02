ВОЗ спрогнозировала вероятную вспышку новой эпидемии с летальностью 90%

В организации рассказали, что вскоре на планете может появиться новая пандемия. Ученые выразили опасение по поводу распространения Марбургской лихорадки. Это вирус с летальностью 90%.

Большое количество случаев данного заболевания уже зафиксировали в африканской Руанде. По словам ученых, вирус теперь может угрожать и всему миру.

Вирус передается через прямой контакт — заразиться им можно через поврежденную кожу или слизистые оболочки, а также при взаимодействии с поверхностями.

Из-за симптомов Марбургскую лихорадку легко спутать с любым другим тропическим лихорадочным заболеванием. Заразившийся испытывает боль в горле, у него появляется сыпь, идет кровь из носа и даже из глаз. При этом вакцины от лихорадки, одобренной ВОЗ, еще не существует.

Ранее врач-педиатр рассказала, как защитить детей от простуды осенью. По ее словам, чтобы укрепить иммунитет ребенка, важно следить за его питанием.