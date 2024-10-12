ВОЗ: 13 жителей Руанды погибли от лихорадки Марбург
В Руанде от лихорадки Марбург погибли 13человек, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Всего в стране на сегодня насчитывается 58 случаев заболевания.
Отмечается, что коэффициент летальности составляет 22%.
После перенесения лихорадки выздоровели 15 человек. Более 700 человек, контактировавшие с зараженными, находятся под наблюдением врачей.
Ранее в организации рассказали, что вскоре на планете может появиться новая пандемия. Ученые выразили опасение по поводу распространения Марбургской лихорадки. Это вирус с летальностью 90%.