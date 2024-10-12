ВОЗ: 13 жителей Руанды погибли от лихорадки Марбург

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В Руанде от лихорадки Марбург погибли 13человек, сообщают « Известия » со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Всего в стране на сегодня насчитывается 58 случаев заболевания.

Отмечается, что коэффициент летальности составляет 22%.

После перенесения лихорадки выздоровели 15 человек. Более 700 человек, контактировавшие с зараженными, находятся под наблюдением врачей.

Ранее в организации рассказали, что вскоре на планете может появиться новая пандемия. Ученые выразили опасение по поводу распространения Марбургской лихорадки. Это вирус с летальностью 90%.