Воспитание красотки: стоит ли давать деньги на маникюр и ресницы подростку

Психолог Лариса Окулик не рекомендует родителям девочек-подростков давать им деньги на маникюр и нарощенные ресницы: это может быть вредно для кожи или ногтей и выглядеть вызывающе, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

«Моя позиция однозначна — специально давать подросткам деньги на всю эту „красоту“ не стоит. Единственное, можно купить косметику для легкого макияжа: тушь для ресниц, румяна, бальзам для губ», — подчеркнула эксперт.

При этом, по ее словам, запрещать что-либо девочке-подростку или стыдить ее не стоит, ведь они всегда стремятся соответствовать трендам. Лучше с девочкой в таком возрасте стараться разговаривать и договариваться.

Во-первых, следует донести до будущей красавицы мысль о вреде подобных процедур для здоровья и узнать, почему она хочет нарастить ресницы и ногти: может быть, дело в низкой самооценке. Во-вторых, стоит сказать девочке, что школа — не место для подобных экспериментов, заключила Окулик.