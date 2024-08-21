Воробьев: в центре имени Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных врачей

сегодня в 21:53

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал в Telegram-канале , что в новом Детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.

Оказывать высококвалифицированную помощь детям в центре Рошаля будут в том числе медики из Санкт-Петербурга, Белгорода, Краснодара, Калининграда, Новосибирска, Сахалина и других областей.

Воробьев отметил, что всех специалистов, приехавших работать в новом медицинском центре, власти постараются обеспечить жильем и предоставят другую необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что на открытии Детского клинического центра имени Рошаля 21 августа присутствовали президент страны Владимир Путин, глава Подмосковья Андрей Воробьев и выдающийся врач Леонид Рошаль.