Путину рассказали о работе Детского клинического центра имени Рошаля

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Детский клинический центр имена Л. М. Рошаля в Красногорске. Главе государства рассказали о работе передового медучреждения, сообщает пресс-служба Кремля.

С главой государства пообщались главный врач детского центра Татьяна Шаповаленко и заместитель главного врача по хирургии Андрей Свободов. Он рассказал президенту, что в Московской области каждый год рождается около 700 детей с врожденными пороками сердца.

«Они не все требуют экстренной хирургической помощи, но те, кто требуют — это достаточно тяжелые пациенты, у которых очень часто бывают сопутствующие патологии центральной нервной системы, почек, печени», — рассказал Свободов.

Путину подтвердили, что теперь такие операции в Подмосковье могут проводить с момента рождения. Шаповаленко подчеркнула, что в центре также оперируют и сопутствующие патологии, оказывают полноценное лечение и реабилитацию.

«Все консультанты и специалисты могут ребенка посмотреть, что, конечно, очень важно, особенно на первых месяцах жизни», — добавила главврач.

Появление Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля поддержал президент России. Он построен в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Это первый медцентр на территории Подмосковья, который оказывает весь спектр медуслуг — по всем 28 профилям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал Воробьев.