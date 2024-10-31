Воробьев в Ногинске передал медикам 77 новых машин скорой помощи

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с рабочим визитом приехал в Ногинск, где посетил местную подстанцию медицинской скорой помощи. В своем Telegram-канале он рассказал, что передал медработникам 77 новых машин скорой помощи, которые распределятся по городским округам области, в том числе поступят в Балашиху, Люберцы и Мытищи.

Воробьев также рассказал, что в следующем году власти купят еще 77 новых машин скорой помощи, которые будут обслуживать регион.

«Автопарк стараемся обновлять регулярно. В Подмосковье сейчас 876 машин скорой помощи, 777 из них — класса В (экстренной помощи), 99 — класса С (реанимобили). За последние четыре года мы заменили 618 машин, в том числе 63 реанимобиля, еще 14 закупили в прошлом году. Во всех машинах устанавливаем современное оборудование и все необходимое для экстренной реанимации: дефибрилляторы, ИВЛ», — рассказал Воробьев.

Глава региона отметил, что со времен пандемии в каждой реанимационной машине есть оборудование для сердечно-легочной реанимации Lucas 2.

Ногинская подстанция скорой медицинской помощи до апреля 2024 года находилась в старом деревянном здании 1917 года постройки, но теперь располагается в современном здании площадью 4 тысячи квадратных метров. В новом помещении подстанции есть зоны психологической разгрузки и отдыха, учебно-методический класс, технические помещения, а на территории — открытая стоянка.

Ранее Воробьев посетил в Ногинске стройплощадку, где возводят многофункциональную поликлинику в футуристическом стиле. Объект построен на 20%.