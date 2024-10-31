Воробьев посетил стройку поликлиники в футуристическом стиле в Ногинске

В Ногинске строители уже на 20% возвели новую многофункциональную поликлинику в футуристическом стиле. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил строящийся объект в микрорайоне Заречье и лично проверил, как продвигаются работы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«В каждом муниципальном образовании, в частности в Ногинске, важное значение имеет модернизация здравоохранения. Особенно первичное звено. Очень рассчитываем, что строители не подведут, и через год и один месяц мы сможем сдать новую поликлинику. Надеемся, что и качество отделки, и новое оборудование будет на самом высоком уровне. Параллельно со строительством мы сейчас активно ищем врачей. По президентскому проекту мы также строим областную больницу на более 1000 коек в Балашихе. Должны сдать ее в 2027 году. Это будет тоже „космическое“ здание — и по форме, и по содержанию. Привлечем туда лучших врачей», — рассказал Воробьев.

Территориально новая поликлиника в футуристическом стиле будет располагаться на улице 2-я Глуховская. Пациенты будут получать квалифицированную помощь в трехэтажном здании в форме овала с выступающими в шахматном порядке блоками, а также с уютным двориком.

Ежедневно за помощью смогут обращаться 500 человек в смену. Поликлинику оснастят самым современным оборудованием. Лечиться и обследоваться здесь смогут более 43 000 человек, в том числе 10 500 детей. Строительство объекта проходит в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» (нацпроект «Здравоохранение»).

Согласно плану, строительство закончится в декабре 2025 года, а заработает поликлиника в марте 2026 года. Строительство этого объекта стало необходимостью, так как жители Ногинска прикреплены к двум поликлиникам, которые находятся на расстоянии 7,5 километра друг от друга.

Одна из действующих поликлиник построена 100 лет назад и уже не отвечает всем современным требованиям. Там невозможно технически оборудовать комфортные зоны отдыха и удобную входную группу. Также в этом учреждении не получается создать условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Маленькие пациенты получают помощь в поликлинике, расположенной в приспособленном здании. Там нет рентген-кабинет, клинико-диагностическая лаборатория, дневной стационар, кабинет эндоскопических исследований. И также нет возможности для создания доступной среды для маломобильных людей.

Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«У нас большой износ всех зданий поликлиник, поэтому назрела необходимость в строительстве современного медучреждения. И вот благодаря губернатору и его команде родился такой уникальный проект. Новая поликлиника будет рассчитана на 350 посещений в смену для взрослого населения и 150 — для детей. Между этими подразделениями будет диагностический блок — рентгенография, маммография, флюорография, КТ, МРТ. Любой человек сможет пройти все обследования, не выходя из здания. Во взрослом и детском подразделениях появятся отделения неотложной помощи, включая инфекционные кабинеты. Предусмотрены фильтр-боксы, отдельные входы — потоки пациентов не будут пересекаться. Также в поликлинике разместятся кабинеты специалистов узкого профиля — кардиологов, гастроэнтерологов, эндокринологов, лоров, офтальмологов, гематологов, нефрологов, хирургов, травматологов и других. В поликлинике предусмотрен дневной стационар для взрослых на 18 мест и детей на 6 мест», — рассказала и. о. главного врача ГБУЗ МО «Ногинская больница» Сильвия Парастаева.

Новая поликлиника будет соответствовать всем региональным стандартам по расположению кабинетов и навигации, а также безбарьерной среды для всех категорий граждан. Для всеобщего удобства на территории оборудуют в том числе удобную парковку.

«Сейчас мы завершаем этап строительства цокольного этажа и уже приступили к возведению вертикальных конструкций первого этажа. Это будет уникальное сооружение с необычной архитектурой — большое овальное здание с внутренним двором. Тут очень интересное объемно-планировочное, интерьерное решение — таких конструкций в округе нет. Думаю, что поликлиника будет очень комфортной для посещения и взрослых, и детей», — рассказал руководитель проекта в компании «ТрансДорСтрой» Евгений Ковалев.