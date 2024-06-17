Воробьев: центр для слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде заработает в сентябре

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 17 июня встретился с президентом России Владимиром Путиным, которому рассказал о развитии здравоохранения в регионе, после чего в личном Telegram-канале написал, когда в Сергиевом Посаде планируют ввести в эксплуатацию Центр постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан.

«Один из наших масштабных проектов — Центр постинтернатного сопровождения слепо-глухих в Сергиевом Посаде, который откроем уже в сентябре. Обучение по 12 профессиям, занятия спортом, реабилитация — здесь мы создадим все условия для полноценной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья. Этот центр станет первым подобным в нашей стране», — сообщил Воробьев.

По словам губернатора Московской области, до конца 2024 года в регионе откроется для посетителей сразу ряд поликлиник. В Балашихе заработает сразу две поликлиники на 100 и 50 посещений, в Люберцах в микрорайоне Городка Б — на 200 посещений. А в Одинцовском округе п. Новоивановском заработает поликлиника на 124 посещения. В Долгопрудном построят медучреждение на 95 посещений.

Ранее Воробьев пригласил Путина на официальное открытие детского госпиталя в Красногорске. Объект находится на финальной стадии строительства.