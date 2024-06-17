Воробьев пригласил Путина на открытие детского госпиталя в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил президенту России Владимиру Путину о завершающемся этапе строительства детского госпиталя и пригласил его на церемонию открытия объекта.

«Мы практически достроили детский госпиталь, который вы в свое время поддержали. Я хотел и поблагодарить и сказать, что мы в июле будем готовы к открытию», — сообщил Воробьев Путину.

Глава Московской области пригласил российского лидера на церемонию открытия объекта. По его словам, присутствие Путина будет знаковым событием на старте работы нового медицинского учреждения.

В апреле 2024 года Воробьев сообщил, что строительство госпиталя для детей в Красногорске готово на 90%. Проект по возведению объекта был одобрен лично Путиным.