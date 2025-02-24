Воробьев: телемедицина освобождает много времени у врачей и пациентов

Телемедицина облегчает труд медиков и помогает экономить им время, эта практика будет масштабироваться в Подмосковье и далее, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы серьезно подходим к современным практикам и технологиям, которые используются в мире, в том числе и к телемедицине. Она освобождает большое количество времени как у врачей, так и у пациентов. Это прежде всего связано с такими техническими вещами, как справки, назначения, которые можно делать дистанционно», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что практика телемедицины и дальше будет расширяться в Подмосковье, чтобы у медиков было больше сил и времени для помощи людям.

Ранее губернатор сообщал, что в регионе в рамках профильного нацпроекта уже построили ряд современных медицинских комплексов. Теперь новое медучреждение возведут в Мытищах.