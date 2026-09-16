Минздрав Ставрополья удвоил финансирование лекарств для диабетиков

Финансирование лекарств для пациентов с диабетом и эндокринологическими заболеваниями на Ставрополье за несколько лет выросло более чем вдвое, сообщает «Победа 26» .

Министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов заявил об увеличении финансирования лекарственного обеспечения пациентов с сахарным диабетом и эндокринологическими заболеваниями. За несколько лет сумма выросла более чем в два раза.

В 2026 году край выделил свыше 6 млрд рублей на закупку лекарств и лечебного питания для жителей региона. Обеспечение пациентов препаратами курируют специалисты краевого минздрава по поручению губернатора Владимира Владимирова.

«Выражаю благодарность за внимание к направлению со стороны губернатора и правительства Ставрополья», — сказал министр Юрий Литвинов на пресс-конференции в Региональном информационном центре Ставропольского края на базе Ставропольского государственного аграрного университета.

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